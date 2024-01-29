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Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року
фото з відкритих джерел

У мережі ширяться чутки: нібито президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з посади

Першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Станом на 20:18 президент Володимир Зеленський опублікував вечірнє звернення, однак жодної інформації щодо звільнення Залужного там не було.

О 20:05 прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП заявив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома».

Наразі оприлюдненого офіційного указу президента щодо зняття Залужного з посади немає.

Міноборони відреагувало на чутки щодо звільнення Залужного
Міноборони відреагувало на чутки щодо звільнення Залужного
фото: скріншот

Наразі оприлюдненого офіційного указу президента щодо зняття Залужного з посади немає.

Першим інформацію про відставку залежного повідомив Борислав Береза
Першим інформацію про відставку залежного повідомив Борислав Береза
фото: скріншот

Нагадаємо екснардеп Береза повідомив про начебто звільнення Головномандувача так: «Інформацію підтвердили. Зеленський зняв Головкома Залужного».

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, Залужному нібито пропонували посаду посла в одну з європейських країн, однак, за словами нардепа, він відмовився.

За словами Гончаренка, Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн
За словами Гончаренка, Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн
фото: скріншот

Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням «Північ».

Нагадаємо, у День пам’яті Героїв Крут військово-політичне керівництво України вшанувало пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі. Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час з’явився на публіці поруч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому  стверджував, що «джерела з українського уряду» нібито повідомили, що військове керівництво звільнять через «розбіжності щодо стратегії наступу» та «незадовільні бойові дії». У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив, що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

Натомість радник глави Офісу президента Михайло Подоляк через кілька днів після публікацій The Economist про політичну гризню в Києві та УП про те, що Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід Залужного, заявив, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ немає підстав.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist заявив, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох генералів, один з яких може стати новим головнокомандувачем ЗСУ в рамках зміни стратегії 2024. У її публікації йдеться про Кирила Буданова, Євгена Мойсюка та Олександра Сирського.

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Теги: війна Валерій Залужний президент Міноборони Володимир Зеленський

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