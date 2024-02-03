Питання Залужного вирішено? Нардеп пояснив, що відбулося перед учорашньою Ставкою

На думку Гончаренка, рішення про звільнення Залужного вже було ухвалено

Напередодні вчорашньої Ставки верховного головнокомандувача, на якій нібито мала вирішитися доля головкома ЗСУ Валерія Залужного, посли країн «Великої сімки» начебто звернулися до президента Володимира Зеленського. Про це розповів народний депутат олексій Гончаренко в Telegram.

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«Щодо вчорашньої ставки. Питання звільнення Залужного вже вирішено. Чому цього не відбулось вчора? Не зрозуміло», – зазначив чиновник.

Гончаренко додав, що, за даними деяких джерел, посли країн «Великої сімки» звернулися до Зеленського й стали на захист Залужного. Однак нардеп вважає, що «знаючи Зеленського – це більше мінус, аніж плюс».

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«Те, що Залужного не звільнили – це добре. Можливо, влада повертається до здорового глузду», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.