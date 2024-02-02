Відставка Залужного? Результати Ставки, які чекала вся країна

Українські та світові ЗМІ раніше повідомляли про те, що указ на звільнення Залужного вже готовий

Володимир Зеленський провів довгоочікувану ставку, на якій нібито мала вирішитися доля головкома Залужного

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Впродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа і депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що президент Зеленський за результатами ставки оголосить про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Зокрема, українські та світові ЗМІ також попереджали про те, що указ на звільнення головкома вже готовий.

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Однак за результатами ставки ніяких кадрових рішень не відбулося. Натомість ключовими аспектами обговорення під час Ставки стали ситуація на фронті, виробництво дронів і снарядів та фортифікаційні споруди.

«План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання», – йдеться в заяві Зеленського за результатами Ставки.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

Ще одним ключовим питанням Ставки стало виробництво та імпорт снарядів. Президент відзвітував про збільшення контрактів і прискорення роботи виробників.

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Крім того, на Ставці розглянули всі ключові напрямки фронту. Авдіївський напрямок Зеленський позначив як особливо складний. Зокрема, доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едурад Москальов.

Зокрема, члени Ставки обговорили нарощування фортифікаційних споруд та відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики та наші системні кроки.

Нагадаємо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.