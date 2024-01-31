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«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки

Тема тижня
Катерина Іванова glavcom.ua
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

На шпальтах провідних світових медіа аналізується відставка, яку ніхто не підтвердив

Чутки про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, які поширилися в українському інформпросторі 29 січня ввечері, тепер на сторінках світових ЗМІ. Нагадаємо, першим про відставку повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Згодом цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

За лічені години чутки заполонили інфопростір. Окрім повідомлень про ймовірну відставку Залужного, медіа почали поширювати «нові кадрові рішення»: хто займе крісло головкома чи як зміниться голова розвідки. Перше офіційне повідомлення надало Міністерство Оборони, яке у Telegram-каналі опублікувало допис: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Надалі ці розмови також спростував речник президента.

Факт залишається фактом: чутки про відставку залишилися чутками. Жодного указу Офіс президента так і не оприлюднив.

Проте ситуація із «звільненням» вийшла за межі українського інфопростору. Світові ЗМІ одразу розпочали публікувати свої оцінки тому, що сталося. І ці оцінки виявилися не про єдність, а про розкол українського суспільства. Буцімто Офіс президента втратив довіру до генерала, а українці виражають свою підтримку в більшості Залужному.

The New York Times

Останній виклик для України: загострення напруги серед вищих керівників

Журналісти найстарішого американського видання так розпочали матеріал про Залужного: «Спекуляції про те, що президент Володимир Зеленський звільнить свого головного військового командувача, поглинули українську столицю в небезпечний момент війни».

NYT у своїй статті посилаються на колишнього високопоставленого українського чиновника і наголошують, що станом на тепер в адміністрації президента процес зі звільненням Залужного гальмують.

Також один із народних депутатів, який був проінформований про плани, анонімно розповів виданню, що Зеленський і Залужний зустрілися у понеділок увечері, 29 січня, але рішення не було прийнято. За словами депутата, головною проблемою стало те, що не було негайної заміни на місце Залужного.

Видання у своєму матеріалі процитувало Петра Порошенка, який виступив на підтримку Залужного, та депутата від «ЄС» Володимир Ар’єва, який наголошував, що стосунки між Зеленським та Залужним є «крижаними».

«Якщо будь-який крок щодо заміни генерала розглядатиметься як суто політична, а не військова необхідність, пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не лише серед опозиційних політиків, але й серед громадськості, яка, за результатами опитувань, найбільше поважає генерала Залужного», – такою є основна думка журналістів NYT.

Financial Times

Володимир Зеленський готується замінити українського генерала

Журналісти британського видання впевнені: звільнення Залужного може стривожити західних партнерів. Financial Times у своїй статті посилаються на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень.

За даними співрозмовників видання, Зеленський пропонував генералу посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито «дав зрозуміти», що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади. У матеріалі йдеться про те, що рішення щодо Залужного нібито «ухвалено», але поки що не було оголошено після того, як подробиці «проникли» до ЗМІ.

Financial Times нагадує про чутки щодо «напруги» між Зеленським і Залужним, оскільки «розрекламований» українськими та західними ЗМІ контрнаступ ЗСУ не зміг досягти своїх цілей – повернути втрачені території і перерізати сухопутний міст Росії з Кримом.

Журналісти FT зазначають, що усунення Залужного викличе обурення в українського суспільства, західних партнерів і негативно вплине на бойовий дух військових.

The Economist

Між президентом України та головнокомандувачем армії кипить ворожнеча

Британське видання, посилаючись на свої джерела фактично повторює нічим не підтверджені версії, що гуляють в українських ЗМІ. The Economist повідомляє: увечері 29 січня Зеленський повідомив Залужному про своє рішення звільнити його, але запропонував іншу посаду, від якої той відмовився.

За словами журналістів, президент запропонував Валерію Залужному посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, але він відмовився. Як претенденти на посаду Залужного згадуються два генерали: 58-річний Олександр Сирський і 38-річний Кирило Буданов. При цьому, за інформацією видання, Буданов відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ.

Головною думкою статті The Economist є те, що усунення однієї з найпопулярніших фігур в Україні (Залужного - ред.) було б дуже суперечливим і ознаменувало б ключовий момент у конфлікті України з Росією.

BBC News Українa

Недовідставка Залужного. Що ми знаємо, чого не знаємо і що буде далі

Українська служба BBC, з посиланням знову ж таки на неназвані джерела в секторі оборони, поширюють тезу, що в нинішніх обставинах відставка головнокомандувача ЗСУ видається питанням часу. За даними видання, у зустрічі на Банкові брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, саме та президент і повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ і що указ про це буде підписаний найближчим часом. Нібито, це пов'язано із перезавантаженням всієї системи органів нацбезпеки та оборони України.

За версією журналістів ВВС, у влади начебто два варіанти відповідей, чому відставки не сталося: у ситуацію втрутилися західні партнери Києва, які висловили різке несприйняття відставки Залужного, а також проблема з призначенням нового головкома.

Українська служба BBC наголошує, що відставка Залужного – це не тільки заміна одного генерала на іншого: йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з суспільством про те, що політичне керівництво не вчить воювати військових, а військові не лізуть у політичні справи.

Інститут вивчення війни

Експерти ISW у своєму звіті оголосили, що наразі не можуть незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Вони наголосили, що російські джерела користуються чутками про звільнення Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи. За словами експертів, подібні повідомлення лише «грають на руку» Росії.

В ISW звернули увагу, що неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили також і західні ЗМІ.

Висновки

Чутки про можливість «заміни військового керівництва» України на чолі з Валерієм Залужним поширюються вже більше року. Особливо вони спалахували минулого літа, коли стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні пішов не так, як планувалося. А також після інтерв'ю Залужного для журналу The Economist у листопаді 2023-го, де він заявив, що ситуація на фронті зайшла у «глухий кут».

На фоні цього західні медіа почали писати про те, що закиди Зеленського до Залужного сигналізують про «розкол в українському керівництві» – військовому і цивільному. 

Спростовувати такі розмови доводилося представникам українського керівництва. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що питання заміни головнокомандувача ЗСУ навмисне розкачують як внутрішньо, так і зовнішньо. А керівник Офісу президента Андрій Єрмак, запевнив, що Залужний – людина Зеленського, яка має важливіші завдання, ніж політичні інтриги.

29 січня ці чутки отримали нове життя. Після публікації ексдепутата про «звільнення», цю інформацію вже подавали як інсайдерську від журналістів, почалося запевнення і спростування від анонімних телеграм-каналів, чинні нардепи почали публікувати дані від своїх джерел. Навіть численні ЗМІ, зокрема ті, що фігурують у рейтингах «найвідповідальніші медіа», поширили цей фейк без жодних офіційних підтверджень.

Наразі, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний працює у штатному режимі. Йому також довелося відреагувати на такий інформаційний спалах: він опублікував на Facebook фото разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, де вони знаходяться у робочому кабінеті. Таким чином підтверджуючи, що чутки про його звільнення залишилися на рівні чуток.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після появи новин в мережі про нібито його відставку, відреагував красномовним знімком у себе в Facebook
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після появи новин в мережі про нібито його відставку, відреагував красномовним знімком у себе в Facebook

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Теги: Олександр Сирський відставка українці військові Володимир Зеленський Україна Telegram президент Борислав Береза Офіс президента звільнення Валерій Залужний Кирило Буданов Рустем Умєров контрнаступ міністр

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