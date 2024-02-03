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Залужний готує заколот? Пропагандисти вигадали новий фейк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залужний готує заколот? Пропагандисти вигадали новий фейк
Російські Telegram-канали поширюють фейкове відеозвернення Залужного
фото: CNN/Alexander Morderer

Мережею шириться відеофейк про головкома ЗСУ, згенерований за допомогою штучного інтелекту

Російські пропагандисти запустили новий фейк про те, що нібито головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі чуток про свою відставку «підбурює військових до державного перевороту». Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські Telegram-канали поширюють відеозвернення з повідомленням про те, що «генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу».

Насправді ж, як пояснили в Центрі, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року. В оригінальному відео пропагандисти змінили колірну гаму та розмили фон.

«Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій», – додали фактчекери.

Окрім того, вони звернули увагу, що на офіційній або особистій сторінці Залужного таке відео відсутнє.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

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Теги: пропаганда Валерій Залужний фейк держпереворот

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