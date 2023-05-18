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Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Зеленський наголосив, що одягнув особливу вишиванку,  яка символізує єдність українського і кримськотатарського народів

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 18 травня, коли Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар та відмічає День вишиванки звернувся до українців.

«Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!», – написав президент.

Зеленський також наголосив, що одягнув сьогодні особливу вишиванку,  яка символізує єдність українського і кримськотатарського народів.

«Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі. Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами!», – написав глава держави.

Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Це – День боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 1944 року – один із найбільших злочинів радянського режиму, геноцид корінного народу півострова. 

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Теги: влада культура Радянська влада Володимир Зеленський Україна Facebook президент депортація вишиванка геноцид

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