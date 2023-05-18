США не дозволяють Європі тренувати українських пілотів на F-16 – NYT

Без згоди США підготовка українських пілотів буде зведена до тактичних занять

Кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів. Про це повідомляє The New York Times.

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Як пояснило джерело NYT, без дозволу США країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою та провести тактичні уроки застосування F-16. Пробні польоти на них неможливі, доки США не дадуть згоди на це.

Видання зазначає, що Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

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Крім того, адміністрація Джо Байдена боїться, що американські секретні технології, у тому числі встановлений у цих винищувачах радар, можуть потрапити до рук ворога.

Натомість адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Як повідомлялося, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.

Прем'єр-міністри Британії та Нідерландів домовилися працювати над коаліцією щодо винищувачів для України.

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Влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори зі своїми союзниками.