Головна Світ Політика
search button user button menu button

США не дозволяють Європі тренувати українських пілотів на F-16 – NYT

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США не дозволяють Європі тренувати українських пілотів на F-16 – NYT
Європейські країни готові передати Україні винищувачі F-16
фото з відкритих джерел

Без згоди США підготовка українських пілотів буде зведена до тактичних занять

Кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів. Про це повідомляє The New York Times.

Як пояснило джерело NYT, без дозволу США країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою та провести тактичні уроки застосування F-16. Пробні польоти на них неможливі, доки США не дадуть згоди на це. 

Видання зазначає, що Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Крім того, адміністрація Джо Байдена боїться, що американські секретні технології, у тому числі встановлений у цих винищувачах радар, можуть потрапити до рук ворога.

Натомість адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Як повідомлялося, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.

Прем'єр-міністри Британії та Нідерландів домовилися працювати над коаліцією щодо винищувачів для України.

Влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори зі своїми союзниками.

Теги: війна Європа Україна США винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
15 травня, 11:53
Винищувач F-16
Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні
Вчора, 01:57
Польща готова системно постачити ЗСУ винищувачі – Дуда
Польща готова системно постачити ЗСУ винищувачі – Дуда
Вчора, 13:03

Політика

США повідомили, чи пішли ЗСУ у контрнаступ
США повідомили, чи пішли ЗСУ у контрнаступ
«Ця стратегія провалилася». Майя Санду розкрила деталі про план Путіна
«Ця стратегія провалилася». Майя Санду розкрила деталі про план Путіна
Винищувачі для України: Британія внесла ясність
Винищувачі для України: Британія внесла ясність
США не дозволяють Європі тренувати українських пілотів на F-16 – NYT
США не дозволяють Європі тренувати українських пілотів на F-16 – NYT
На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів
На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів
Спецпредставник Китаю відвідає Москву після візиту до Брюсселя
Спецпредставник Китаю відвідає Москву після візиту до Брюсселя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
В Кремлі свято
37K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
23K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
20K
У Києві чути вибухи, працює ППО
17K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту