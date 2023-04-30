Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині проглядається заплутаність політичних еліт країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо позиції Угорщини як члена НАТО. Про це йшлося у дописі Сійярто на сторінці в соцмережі.

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На думку міністра, президент України не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.

«На щастя, він не вирішує цього. Угорський народ уже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. У цій війні вже загинуло багато угорців – представників закарпатської угорської громади», – написав міністр.

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Напередодні Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині проглядається заплутаність політичних еліт країни. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає дружньою країну-агресорку Росію.

«Якщо ця заява означає: «Я з повагою дякую угорцям за те, що вони прийняли та опікуються понад мільйоном біженців з України, і я з повагою дякую їм за безперервне надсилання допомоги!», то ласкаво просимо і можете на нас розраховувати в майбутньому», – написав Петер Сійярто.

Раніше посол США відреагував на заяви Угорщини щодо України. Девід Прессман назвав «цинічними» заклики до України щодо припинення вогню в умовах окупації частини держави.

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.