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Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре зробив неоднозначну заяву щодо України
фото з відкритих джерел

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині проглядається заплутаність політичних еліт країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо позиції Угорщини як члена НАТО. Про це йшлося у дописі Сійярто на сторінці в соцмережі.

На думку міністра, президент України не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.

«На щастя, він не вирішує цього. Угорський народ уже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. У цій війні вже загинуло багато угорців – представників закарпатської угорської громади», – написав міністр.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині проглядається заплутаність політичних еліт країни. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає дружньою країну-агресорку Росію.

«Якщо ця заява означає: «Я з повагою дякую угорцям за те, що вони прийняли та опікуються понад мільйоном біженців з України, і я з повагою дякую їм за безперервне надсилання допомоги!», то ласкаво просимо і можете на нас розраховувати в майбутньому», – написав Петер Сійярто.

Раніше посол США відреагував на заяви Угорщини щодо України. Девід Прессман назвав «цинічними» заклики до України щодо припинення вогню в умовах окупації частини держави. 

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

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Теги: міністр Володимир Зеленський президент Щастя росія Угорщина посол

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