Без Китаю не обійтися? Стало відомо, як Білий дім бачить шлях до миру в Україні

Держдеп вважає, що Китай зможе умовити Росію на справедливий мир після успіху українського наступу

Впливовий оглядач газети Washington Post Девід Ігнатіус пише, що американські дипломати вважають, що Китай зможе відіграти позитивну роль у закінченні війни, особливо у разі успіху українського наступу.

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Остаточно до цього висновку Ігнатіуса підштовхнув обмін репліками з держсекретарем Ентоні Блінкеном у середу на заході газети з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. Як пише журналіст, Блінкен публічно сказав те, що вищі чиновники Держдепу останніми днями говорили в кулуарах.

Там шлях до миру бачать так: спочатку Україна в ході майбутнього наступу відвойовує максимум своєї території (Блінкен сказав, що «відчуває впевненість, що (Україна – ред.) досягне успіху у поверненні й інших своїх територій»). Після цього Україна зможе розмовляти про мир із Росією з позиції сили, а до переговорів можуть підключитися країни-посередники, які мають вплив на Росію, зокрема й Китай, про що також сказав у середу Блінкен.

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За словами кількох співрозмовників Ігнатіуса в адміністрації президента США, Росія незадоволена китайськими посередницькими зусиллями (які висловилися в телефонній розмові голови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським, а до того у так званому китайському мирному плані, який більшість спостерігачів визнали неробочим). «Але Москва підпорядкована Пекіну в економічному та військовому плані і опиратися бажанням Китаю їй нелегко. Це одна з причин, через які чиновники адміністрації так заінтриговані китайськими мирними зусиллями; вони вважають, що це може завадити Росії спробувати відновити війну в майбутньому після паузи», – пише Ігнатіус.

«Єдина стабільність – це з Китаєм як гарантом», – процитував Ігнатіус одного з чиновників Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.

Білий дім побоюється, що контрнаступ ЗСУ може перетворитися на «криваву бійню», призвівши до великих втрат як серед росіян, так і серед українців.

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Нагадаємо, що 26 квітня, відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між президентом Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона тривала годину, і Зеленський заявив, що результатами в цілому задоволений.