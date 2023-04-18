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Українські активісти зробили новий «дизайн» для російських рублів у окупованих містах (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські активісти зробили новий «дизайн» для російських рублів у окупованих містах (фото)
Активісти трохи попрацювали над банкнотами окупантів
«Жовта стрічка»/Twіtter

Купуючи товари в Мелітополі, в Сімферополі, в Севастополі, в Донецьку та Луганську, окупанти будуть отримувати підкориговані українськими патріотами банкноти

Українські активісти вирішили нагадати окупантам, щоб вони в Україні тимчасово і запустили символічний флешмоб із написами на російських рублях. Про це йдеться на сторінці руху громадянського спротиву «Жовта стрічка» у  Twіtter.

«Доповнили дизайн російських рублів! Рашисти почали масово роздавати рублі на тимчасово окупованій території України. Вони великі оптимісти. Вірять, що прийшли надовго. «Жовта стрічка» реалісти. Ми знаємо, що ЗСУ звільнять нашу землю», –  написали члени «Жовта стрічка» у себе на сторінці у Twіtter.
Вони також повідомили, що ця акція проводиться у Мелітополі, в Сімферополі, в Севастополі, в Донецьку та Луганську, які знаходяться під російською окупацією. Активісти закликали робити написи на  російських «фантиках», і таким чином інформувати тих, хто підтримує путінський режим. 

«Купуючи товари в Мелітополі, в Сімферополі, в Севастополі, в Донецьку та Луганську, окупанти будуть отримувати здачу з висловом «Геть з України москаль некрасивий».  Активісти також розмістили фото російських банкнот на яких уже зроблені олівцем патріотичні написи: «Росія програє, Україна переможе, Путін-вбивця», «Крим – це Україна», «Відклади ці гроші на репарації Україні!», а також намальований український прапор та символ «Жовта стрічка». 

9 фото
На весь екран

Раніше 28 березня рух громадянського спротиву «Жовта стрічка» провів у Брюсселі в Європарламенті акцію солідарності з активістами руху. Євродепутати та дипломати малювали жовті стрічки, як активісти руху у знак спротиву окупації.

Нагадаємо, водій таксі в Одесі займався проросійською пропагандою, розповідаючи своїм пасажирам, що Росію нікому не перемогти, і Путін нібито найбільший правитель, а жахливі військові злочини вчиняють самі українці, щоб оббрехати російську армію. Пасажирка зняла слова водія на відео і виклала у мережу. А завдяки зусиллям одеських активістів любитель Росії тепер відповідатиме перед законом, і може сісти за ґрати.  

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Теги: рублі росія окупанти акція путін путінський режим прапор активісти Україна рашисти 8 березня

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