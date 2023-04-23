Готуємо кілька важливих міжнародних подій – Зеленський
Президент подякував усім, хто в різний спосіб наближає перемогу
Президент України Володимир Зеленський наприкінці 424-го дня повномасштабної війни звернувся до народу. Він подякував військовим, рятувальникам та психологам.
«Сьогодні хочу зосередитися на словах вдячності. Перше – воїнам. Усім, хто зараз у бою, на позиціях, у бойових завданнях… Авдіївка, Марʼїнка, Бахмут, Лиманський напрямок, Сіверський… 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», десантники нашої «сімдесятдевʼятки» – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні! 80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість, за захист позицій, а отже, за захист України!
Друге – подяка рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС, які задіяні в ліквідації наслідків ворожих ударів. Дякую всьому колективу ДСНС!
Третє – наші психологи. Сьогодні в нашій державі професійний день психологів, і я дякую кожному і кожній, хто обрав саме цю професію та присвячує своє життя, власний час здоровʼю та спокою інших. Де б ви не працювали, коли б не працювали, за яких би це не відбувалось умов, сенс роботи психолога завжди шляхетний: допомогти. Дякую тим, хто допомагає нашим людям!», – сказав Зеленський.
Головне зі звернення президента
- Починаючи з 90-х років саме 23 квітня щорічно відзначається Всесвітній день книги та авторського права. Зараз, коли мільйони наших людей перебувають у різних країнах, коли українські діти живуть і вчаться в інших мовних та культурних середовищах, особливо важливо, мені здається, щоб через українську книгу українське бачення світу все це об’єднувало наших людей, зберігало звʼязок із домом. І я дякую всім, хто допомагає розповсюдженню нашої книги у світі. Хто реалізовує такі проекти, як наприклад «Книжки без кордонів». Важкого минулого року було роздано понад 280 тис. книжок у межах цього проекту. 20 країн долучились. Або інший наш проект – українські книжкові полички в майже 40 країнах світу. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським видавцям, які продовжують роботу. І, звичайно, дякую всім, хто пише українською та про Україну.
- Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!
- Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу!
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.
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