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Рекордна явка і боротьба кандидатів: у Туреччині триває підрахунок голосів (оновлено)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рекордна явка і боротьба кандидатів: у Туреччині триває підрахунок голосів (оновлено)

Цього дня було побито рекорд в історії Туреччини  – за попередньою інформацією ЗМІ, явка виборців становила 93,6% 

У Туреччині о 17:00 завершилося голосування на виборах президента та депутатів парламенту. Усі виборчі дільниці у країні закрилися. На виборчих дільницях у країні розпочався підрахунок бюлетенів.

Нагадаємо, що претендентів на пост глави держави троє, але головні перегони  між нинішнім президентом країни Реджепоп Таїпом Ердоганом та лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу, який навколо себе об'єднав опозицію.

Станом на 19.30 відбулась обробка голосів із 26% скриньок.  Згідно з останніми даними, за чинного президента проголосувало 46,8% виборців, за опозиційного кандидата Киличдароглу  – 47,3%, за Сінана Огана  – 5,3% виборців.

Водночас, відомий турецький  журналіст Фатіх Алтайли на своїй сторінці у соцмережі, повідомив, що  провладна партія Ердогана нібито не задоволена проміжними результатами, і уже вимагає перерахунку голосів у певних округах, тому, ймовірно, результати будуть  публікуватись із певною затримкою.

Станом на 19.00 за результатами підрахунку голосів після 16% розкритих скриньок, за Ердогана проголосувало  – 57,5%, за Киличдароглу  – 37,4%, за Сінана Огана  – 5,3% виборців.

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Варто зазначити, що громадяни обирали президента, який має правити країною в найближчі п'ять років, а також 600 депутатів парламенту.Голова ЦВК Туреччини Ахмет Єнер заявив, що негативних моментів у ході голосування зафіксовано не було. Виборцям було видано 2 бюлетені: за президента та депутатів. ЦВК Туреччини вжила необхідних заходів для проведення голосування в 11 провінціях країни, які постраждали від лютневих землетрусів.

У голосуванні на закордонних дільницях могли брати участь понад 3,4 млн. осіб. Для них були сформовані виборчі комісії у 73 країнах та 156 іноземних представництвах. Процес голосування у закордонних представництвах Туреччини завершився 9 травня.

Загалом у країні було встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосували понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей голосували вперше.  Згідно із даними турецького видання Sozcu, було побито рекорд в історії Туреччини з явкою 93,6% виборців.

Виборці могли проголосувати з одним із офіційних документів, що засвідчують особу. Оголосити попередні результати голосування обіцяють уже вночі. Остаточні підсумки мають бути опубліковані 19 травня в офіційній газеті. 

Медіа заборонено повідомляти про часткові результати до 18:30 за місцевим часом, який збігається з київським. Екзит-поли у країні не проводять.цик.jpg (94 KB)

 

Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган віддав свій голос в одному з районів Стамбула, а після того вирушив до Анкари.  Його ключовий опонент, основний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, та третій кандидат Сінан Оган голосували в Анкарі. 

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Киличдароглу після голосування зазначив у коментарі ЗМІ, що «усім нам не вистачало демократії» та висловив сподівання, що «у цю країну прийде весна і весна завжди триватиме».  Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі 28 травня.

Нагадаємо, деякі громадяни дуже оригінально підійшли до  голосування, і перетворили його на свято. Приміром, у турецькому місті Дюздже тренер збірної з тайського боксу Мухаммед Бішгін прискакав на голосування на коні,  у костюмі яничара, також у  Стамбулі голосували людина-Павук та чоловік із власним столом. 

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Теги: партії рекорд президент чоловік тренер весна свято

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