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Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до парламенту законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до парламенту законопроєкт
фото з відкритих джерел

Наразі текстів законопроєктів немає

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо на який термін глава держави запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію.

Як повідомлялося раніше, в Україні, депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах.

Триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: мобілізація населення Володимир Зеленський воєнний стан українці росія

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