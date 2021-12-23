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    Окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята

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    Україна відкинула пропозицію окупаційної &laquo;влади&raquo; ОРДЛО - Окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята
    Україна відкинула пропозицію окупаційної «влади» ОРДЛО
    фото з відкритих джерел

    Бойовики заявили про відмову України відкрити КПП на новорічні свята

    Київ відмовився відновити роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення на Донбасі на новорічні свята. Про це заявила так звана «міністерка закордонних справ» самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Наталія Ніконорова за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), передає видання «Известия».

    За її словами, за попереднього погодження та дотримання певних епідеміологічних умов, сторони могли б відкрити КПП.

    Ніконорова зазначила, що представники Києва одразу ж без обговорення та уточнення подробиць відповіли на цю пропозицію відмовою.

    Нагадаємо, Тристороння контактна група сьогодні, 22 грудня, домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: Київ ДНР свята КПВВ Україна новорічні свята влада
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    Окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята