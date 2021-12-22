Бойовики на Донбасі атакують наші позиції примітивною зброєю

Наші солдати не прикриті навіть мінімальними засобами радіоелектронної боротьби

Читаю дослівно новину і дивуюсь: «В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17».

Не всі, можливо, зрозуміють, одразу. Але це все одно, що прочитати в новинах «Печенізький кіннотник випустив по позиціях 93 механізованої бригади стрілу» чи «Блок-пост 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців атакували осадним тараном».

Це нонсенс, що на восьмому році війни любительський безпілотник, перероблений кустарним способом під скидування боєприпасів від станкового автоматичного гранатомета, може отак підлетіти не де-небудь, а в гарячій точці на кшталт Широкіно і скинути боєприпас.

Такого не має бути в принципі. Така примітивна зброя не мусить бути мінімально небезпечною для нашої сучасної армії там, де вона інтенсивно воює. Це все одно, що бути беззахисними перед пращами і требушетами.

Але таке є.

Це означає, що навіть у такій гарячій точці, як Широкіно, наші солдати не прикриті навіть мінімальними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Податкова в центрі Києва – прикрита, там можна регулірно розбивати дрони, бо РЕБ не дає літати любителям фотозйомки.

Маєток Ахметова у Кончі-Заспі – він прикритий засобами РЕБ, щоб журналісти не зняли зайві кадри.

А хлопці під Широкіно не прикриті.

Армія закупила десятки, якщо вже нині не сотні, комплексів РЕБ. Де вони? Невже їх собі, замість фронту, забрала податкова? Невже їх собі по-тихому прикишенив головний олігарх країни, щоб його маєток не був видимий, не муляв око широким масам?

13 квітня цього року у районі Майорського легкий БПЛА противника безперешкодно перетнули лінію розмежування і здійснили скидання гранат на позиції українських підрозділів, в результаті чого загинув один військовослужбовець і отримали поранення двоє.

Отака ціна цього страшного саботажу – десятки загиблих, сотні поранених.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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