Ексватажок бойовиків Бородай має розкішну квартиру в Дубаї (відео)

У колишнього «прем'єра ДНР» знайшли незадеклароване елітне житло

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі, який став депутатом російської Держдуми від «Єдиної Росії» Олександр Бородай володіє розкішними апартаментами в Дубаї вартістю майже пів мільйона євро, які купив у 2015-му, тобто через рік після свого «прем'єрства» на окупованій частині Донецької області. Про це йдеться в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального, опублікованому на його YouTube-каналі.

При цьому ця квартира в Еміратах площею 104 квадратних метрів у декларації Бородая не вказана.

Як зазначається в матеріалі, про іноземне житло з поясненнями, за які гроші воно придбане, повинні повідомляти всі кандидати в депутати в РФ, а за приховування такої інформації Бородай тепер має здати мандат.

За даними розслідувачів, житло російського політтехнолога й одного з творців угруповання ДНР на Донбасі розташоване в дубайському ЖК Grandeur Residences, який знаходиться на рукотворному острові у формі пальми Палм-Джумейра.

На сайтах нерухомості в ОАЕ подібні апартаменти оцінюють в близько €450 тис.

Також в команді Навального звернули увагу, що сам Бородай, який був «прем'єром ДНР» із травня по серпень 2014-го, не особливо приховував свою дубайську квартиру. Так, його дочка в мережі публікувала фото з цих апартаментів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок терористів Донбасу, перший «прем’єр» так званої ДНР, громадянин Росії Олександр Бородай не проходить у депутати Держдуми Росії, куди він балотувався за федеральним списком партії «Єдина Росія» по Ростовській області.