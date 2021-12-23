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    Ексватажок бойовиків Бородай має розкішну квартиру в Дубаї (відео)

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    Квартира коштує майже пів мільйона євро - Ексватажок бойовиків Бородай має розкішну квартиру в Дубаї (відео)
    Квартира коштує майже пів мільйона євро
    фото: скріншот із відео

    У колишнього «прем'єра ДНР» знайшли незадеклароване елітне житло

    Колишній ватажок бойовиків на Донбасі, який став депутатом російської Держдуми від «Єдиної Росії» Олександр Бородай володіє розкішними апартаментами в Дубаї вартістю майже пів мільйона євро, які купив у 2015-му, тобто через рік після свого «прем'єрства» на окупованій частині Донецької області. Про це йдеться в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального, опублікованому на його YouTube-каналі.

    При цьому ця квартира в Еміратах площею 104 квадратних метрів у декларації Бородая не вказана.

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    Як зазначається в матеріалі, про іноземне житло з поясненнями, за які гроші воно придбане, повинні повідомляти всі кандидати в депутати в РФ, а за приховування такої інформації Бородай тепер має здати мандат.

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    За даними розслідувачів, житло російського політтехнолога й одного з творців угруповання ДНР на Донбасі розташоване в дубайському ЖК Grandeur Residences, який знаходиться на рукотворному острові у формі пальми Палм-Джумейра.

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    На сайтах нерухомості в ОАЕ подібні апартаменти оцінюють в близько €450 тис.

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    Також в команді Навального звернули увагу, що сам Бородай, який був «прем'єром ДНР» із травня по серпень 2014-го, не особливо приховував свою дубайську квартиру. Так, його дочка в мережі публікувала фото з цих апартаментів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок терористів Донбасу, перший «прем’єр» так званої ДНР, громадянин Росії Олександр Бородай не проходить у депутати Держдуми Росії, куди він балотувався за федеральним списком партії «Єдина Росія» по Ростовській області.

    Теги: ДНР гроші житло ОАЕ квартира
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    Ексватажок бойовиків Бородай має розкішну квартиру в Дубаї (відео)