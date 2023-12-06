13 депутатів виїхали за кордон як волонтери та не повернулись – розслідування

Семеро депутатів перед тим, як втекти, відмовились від депутатських повноважень

Депутати з України, зловживаючи системою «Шлях», тікають за кордон під виглядом «волонтерів». Хтось із них відсиджується у Польщі, хтось «волонтерить» аж у США, а дехто уже багато місяців збирає по світу «гуманітарний вантаж», який ніяк не може зібрати. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

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Зазначається, що семеро із цих 13 друзів депутатів не лише втекли за кордон, а ще й відмовилися від своїх повноважень. Також журналісти встановили, що крім системи «Шлях» депутати-втікачі користуються й іншими способами, наприклад супроводжують родичів з інвалідністю, чи прикриваються «листами» від прикордонників.

Так, після 24 лютого 2022 року за кордон під виглядом волонтерів втекли 13 депутатів:

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Віталій Абрамов, депутат Харківської обласної ради. Його до системи «Шлях» кілька разів вносила Харківська ОВА. Вперше це відбулось 10 серпня 2022 року за поданням Благодійного фонду імені Саркіса Давтяна. А вдруге, і в останнє, 9 листопада 2022 року за поданням БФ «Допомога українцям».

Останній дозвіл діяв до 31 січня 2023 року, і саме в останній день дії Абрамов безповоротно виїхав з країни.

Максим Кривда, депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровщині. Він покинув Україну ще у грудні 2022 року. Кривда виїхав на поїзді як волонтер за дозволом від Дніпропетровської ОВА, згідно з яким, мав повернутись до 15 січня. Однак, він «волонтерить» десь і досі.

Станіслав Лебедєв, депутат Харківської районної ради. Він виїхав з України у листопаді 2022 року, після чого зник. До системи Шлях його внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Сергій Петров, депутат Соледарської міської ради. Він покинув країну у березні 2023 року. Його до системи «Шлях» внесла Волинська ОВА за нібито проханням благодійного фонду «Віримо в Україну». Попри те, що йому дозволили виїзд максимум на два тижні, Сергій Петров і досі не повернувся. Щоправда, він «засвітився» у вересні 2023 року, коли опублікував у соцмережах фото з донькою з Польщі.

Артем Сундучніков, депутат Добропільської міської ради на Донеччині. Він виїхав за кордон ще у березні 2023 року на підставі рішення Житомирської ОВА. Там заявили, що видали дозвіл на прохання Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі.

Ігор Семеніхін, депутат Херсонської райради, священник. Він багато років працював військовим капеланом у Державній прикордонній службі. Семеніхін виїхав за кордон у вересні 2022 року, в перший же день дії дозволу, який видала Херсонська ОВА. Семеніхін мав повернутись в Україну до 27 вересня. Натомість він у листопаді 2022-го опублікував фото зі своїм 21-річним сином Миколою, який проживає в Чикаго.

Сім колишніх депутатів

Ще сім депутатів втекли з країни трохи «чесніше», адже відмовились від депутатських повноважень.

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Назарій Пиптик депутат Чортківської міськради від партії «Сила людей» та ексочільник муніципальної варти Чорткова. Він перетнув кордон у лютому 2023 року й мав повернутися 15 лютого, але так і не повернувся. Він склав свої повноваження за день до виїзду за кордон.

Сергій Пашин, депутат Бориспільської міської ради на Київщині, Борис Довбета, депутат Золочівської райради на Львівщині та Роман Резнік, депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу виїхали з країни через систему «Шлях» й досі не повернулися.

Святослав Куценко, депутат Бучанської районної ради на Київщині та Віталій Дорохін, депутат Дніпровської районної ради – отримали дозволи на виїзд від Мінінфраструктури.

А Юрій Красножон, депутат Покровської райради у Кривому Розі виїхав з країни за дозволом Дніпропетровської ОВА.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном.