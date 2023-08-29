Хто з нардепів відпочивав за кордоном під час війни: дані руху «Чесно»

Майже в усіх випадках нардепи відвідують популярні туристичні країни з виходом до моря чи океану

Тепер під загрозою опинилася низка закордонних відряджень нардепів

Близько 20 народних депутатів журналісти виявили за кордоном на відпочинку під час війни. Більшість із них – представники ОПЗЖ, на другому місці – ті, хто балотувався від «Слуги народу». Про це повідомляє Рух «Чесно».

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Зазначається, що майже в усіх випадках нардепи відвідують популярні туристичні країни з виходом до моря чи океану.

Нардепи, які втрапили в скандал через виїзд за кордон:

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Григорій Суркіс;

Олександр Герега;

Богдан Торохтій;

Олександр Пономарьов;

Сергій Шахов;

Микола Тищенко;

Юлія Тимошенко;

Суто Мамоян;

Олександр Пузанов;

Вадим Столар;

Олександр Дубінський;

Сергій Льовочкін.

«Ми бачимо вибірковість у покаранні. Хтось із нардепів складає мандат, як Юрій Арістов, а хтось, як Богдан Торохтій чи Микола Тищенко, залишається з повноваженнями після того, як їх виключили з фракції. Разом з тим у парламенті після скандалу з поїздкою Арістова на Мальдіви виникли серйозні проблеми. Офіс президента розпорядився не випускати народних депутатів у закордонні відрядження. А це значить, що у нас оголюється дипломатичний фронт, коли настільки важлива підтримка західних партнерів. Цього не можна допустити», – йдеться в повідомленні.

Тепер під загрозою опинилася низка закордонних відряджень нардепів.

До слова, у Верховній Раді наразі рекордно низька кількість депутатів – 404, і через це доволі важко знайти голоси для підтримки важливих ініціатив.

Нагадаємо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

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