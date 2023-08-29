Хто з нардепів відпочивав за кордоном під час війни: дані руху «Чесно»
Тепер під загрозою опинилася низка закордонних відряджень нардепів
Близько 20 народних депутатів журналісти виявили за кордоном на відпочинку під час війни. Більшість із них – представники ОПЗЖ, на другому місці – ті, хто балотувався від «Слуги народу». Про це повідомляє Рух «Чесно».
Зазначається, що майже в усіх випадках нардепи відвідують популярні туристичні країни з виходом до моря чи океану.
Нардепи, які втрапили в скандал через виїзд за кордон:
- Григорій Суркіс;
- Олександр Герега;
- Богдан Торохтій;
- Олександр Пономарьов;
- Сергій Шахов;
- Микола Тищенко;
- Юлія Тимошенко;
- Суто Мамоян;
- Олександр Пузанов;
- Вадим Столар;
- Олександр Дубінський;
- Сергій Льовочкін.
«Ми бачимо вибірковість у покаранні. Хтось із нардепів складає мандат, як Юрій Арістов, а хтось, як Богдан Торохтій чи Микола Тищенко, залишається з повноваженнями після того, як їх виключили з фракції. Разом з тим у парламенті після скандалу з поїздкою Арістова на Мальдіви виникли серйозні проблеми. Офіс президента розпорядився не випускати народних депутатів у закордонні відрядження. А це значить, що у нас оголюється дипломатичний фронт, коли настільки важлива підтримка західних партнерів. Цього не можна допустити», – йдеться в повідомленні.
Тепер під загрозою опинилася низка закордонних відряджень нардепів.
До слова, у Верховній Раді наразі рекордно низька кількість депутатів – 404, і через це доволі важко знайти голоси для підтримки важливих ініціатив.
Нагадаємо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
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