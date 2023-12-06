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Секретний брифінг в Сенаті США перетворився на суперечку з приводу кордону – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Секретний брифінг в Сенаті США перетворився на суперечку з приводу кордону – CNN
Участь у секретному брифінгу в Сенаті США мав взяти і Зеленський, проте відмовився
фото ілюстративне

Сенатори-республіканці назвали брифінг марнуванням часу

Секретний брифінг по Україні в Сенаті перетворився на крикливу суперечку щодо безпеки кордонів США. Суперечка виникла з приводу того, чи включати посилення імміграційної політики до пакету допомоги Києву. Про це пише CNN.

Зазначається, що зустріч відбулася після того, як сенатори-республіканці попередили, що вони готові проголосувати проти пакету в 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, якщо він не включатиме серйозних змін у прикордонній політиці.

Видання пише, що сенатори-республіканці назвали брифінг марнуванням часу, оскільки вони стверджували, що доповідачі не обговорювали інформацію, яка ще не була відома або не була доступна публічно. Деякі республіканці навіть пішли достроково.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер дав свій опис того, що відбувається, і сказав, що боротьба за питання про кордон спалахнула, коли лідер меншості Мітч Макконнелл, республіканець з Кентуккі, попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми говорити про кордон замість того, щоб обговорювати Україну.

«Він закликав Ланкфорда виступити з п'ятихвилинною доповіддю про переговори на кордоні, замість того, щоб поставити питання нашим учасникам дискусії. Потім, коли я згадав про те, що вони можуть внести поправку і мати можливість щось зробити на кордоні, вони застрягли... їм це не сподобалося», – сказав Шумер.

Шумер додав, що один із них «навіть виявив неповагу і почав кричати на одного з генералів і ставити йому питання, чому вони не обговорюють кордон».

Джерело CNN повідомило, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон. На запитання, чи був він серед тих, хто кричав, Коттон сказав: «Я не дозволив Чаку Шумеру спустити з рук брехню про те, що республіканці втрутили безпеку кордонів у дебати щодо додаткового законопроєкту».

Коттон також сказав, що доповідачі «відмовилися відповідати на будь-які питання щодо кризи на кордоні або про те, що ми можемо зробити для вирішення цієї кризи».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський мав звернутися до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Вночі стало відомо, що Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. За словами американських законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Теги: Володимир Зеленський США Україна кордон

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