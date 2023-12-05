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Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
Віталій Борт після спливу термінів відрядження вчасно не повертався в Україну
фото з відкритих джерел

Перевіряється інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради з питань бюджету Віталія Борта. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що наприкінці жовтня відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

«Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку», – йдеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні перевіряється інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії щодо встановлення фактів перебування народного депутата України за кордоном у різних країнах світу поза межами строку своїх відряджень», – повідомили в прокуратурі.

Раніше голова Верховної Ради розповів, як депутати тікають за кордон.

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Теги: ДБР депутат Верховна Рада Опозиційна платформа — За життя

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