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    Політика

    40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах – опитування

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    40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах&nbsp; - 40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах – опитування
    40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах 
    Фото: DW

    У соціологічній службі відзначили, що 79% тих, що голосували заявили, що місцеві вибори важливі для країни

    Директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович повідомив, що 40% виборців зазнавали труднощів із бюлетенем під час голосування на місцевих виборах за відкритими списками.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% – дуже складно й 27% – трохи складно. У той же час 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, й 25% – дуже легко», – заявив Антипович.

    Також у соціологічній службі відзначили, що 79% тих, що голосували заявили, що місцеві вибори важливі для країни, а 51% відчуває надію на краще в результаті голосування.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    Віталій Кличко вибори час
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