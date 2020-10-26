40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах – опитування



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40% виборців було складно розібратися з бюлетенем на місцевих виборах Фото: DW

У соціологічній службі відзначили, що 79% тих, що голосували заявили, що місцеві вибори важливі для країни

Директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович повідомив, що 40% виборців зазнавали труднощів із бюлетенем під час голосування на місцевих виборах за відкритими списками.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% – дуже складно й 27% – трохи складно. У той же час 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, й 25% – дуже легко», – заявив Антипович.

Також у соціологічній службі відзначили, що 79% тих, що голосували заявили, що місцеві вибори важливі для країни, а 51% відчуває надію на краще в результаті голосування.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.