Адвокат Порошенка викрив шахрайство Труби щодо розгляду справ у Печерському суд



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Адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань намагався за рішенням суду вручити виклики на допит чотирьом слідчим ДБР

Ексдиректор дбр Труба умисно організував розгляд сумнівних справ саме у Печерському суді

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у порушення закону організував діяльність Бюро у такий спосіб, щоб справи розглядались у Печерському суді, тоді як фактично офіс ДБР знаходиться у Шевченківському районі столиці, а не в Печерському. Про це заявив журналістам адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань, який сьогодні намагався за рішенням суду вручити виклики на допит чотирьом слідчим ДБР у справі за позовом Андрія Портнова.

«Щойно я намагався передати виклик до Печерського суду міста Києва, де ми хотіли їх допитати з приводу того, яким чином закрита інформація про кримінальні провадження ДБР розголошується і потрапляє до різних сумнівних персонажів і в різні сумнівні телеграм-канали», – пояснив Головань, нагадавши, що йдеться про неодноразові факти витоку службової інформації щодо порушення низки кримінальних проваджень і публікацію цих службових даних у телеграм-каналі Портнова

За словами Голованя, у ДБР повідомили, що троє слідчих перебувають у відпустках, а четвертий не може прийняти виклик через службову завантаженість.

«Суд викликав у цій справі на допит як свідків чотирьох слідчих ДБР Роженка, Гудченка, Осетрову, Сергєєву. Ці слідчі двічі не з’явилися на судове засідання, суд не було повідомлено про причини неявки. Допит слідчих як свідків дуже важливий у розгляді справи, оскільки необхідно з’ясувати – хто, яким чином робив зливи інформації щодо кримінальних проваджень, що розслідуються ДБР, зокрема у «справі моряків», – повідомив Головань.

Він також наголосив на тому, що ДБР територіально знаходиться у Шевченківському районі, проте усі клопотання його слідчі подають чомусь до Печерського суду столиці.

«Ми зараз знаходимось в Шевченківському районі, ми бачимо, що це Державне бюро розслідувань і ми знаємо, що весь центральний апарат ДБР знаходиться тут. Але шахрайськими діями, не побоюсь цього слова, колишнього голови ДБР пана Труби він намагався представити справу так, начебто центральний апарат ДБР знаходиться у Печерському районі. Фактично ми всі знаємо, що інших приміщень, ніж на вулиці Петлюри, у Державного бюро розслідувань немає. Тому всі намагання представити, що ДБР знаходиться у Печерському районі – це не більше ніж фальсифікація. На нашу думку, фальсифікація умисна, спрямована на те, щоб вирішувати, організовувати свої сумнівні оборудки саме у Печерському суді. Я думаю, ми будемо наполягати на тому, щоб це неподобство було виправлено і щоб особи, які займалися цими фальсифікаціями, понесли відповідальність», – наголосив адвокат.

Він також звернув увагу, що вчора офіційні канали ДБР оприлюднили заяву про суттєві порушення в діяльності попереднього керівництва Бюро. «Сайт ДБР повідомив, що встановлено суттєві порушення у діяльності ДБР – це як кажуть, інформація «капітана очевидність». Оскільки перетворення Державного бюро розслідувань на контору з політичних переслідувань – це суттєві порушення. В будь-якому разі, мені важко говорити, що будемо сподіватися, що нове керівництво ДБР ці всі порушення законодавства виправить, але давайте на це сподіватись, тим більше, що ми дуже швидко побачимо – чи налаштоване нове керівництво на приведення діяльності ДБР у відповідність до чинного законодавства України, хоча б за тим – чи почнуть слідчі ДБР звертатися з клопотаннями до Шевченківського суду», – зазначив Головань.

Він повідомив, що вранці 3 січня знову спробує вручити виклики в суд слідчим ДБР.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».