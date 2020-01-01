ДБР визнало, що не впоралося із завданнями та викликами в 2019



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Керівництво Державного бюро розслідувань запрошує громадськість і колег до конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів

Державне бюро розслідувань (ДБР) визнало, що не впоралося із завданнями та викликами в 2019 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

«Новостворене ДБР за підсумками 2019 роки не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сьогодення. Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні», - сказано в повідомленні.

Керівництво ДБР запрошує громадськість і колег до конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів.

ДБР також очікує на ґрунтовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки.

Як повідомлялось, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Ірину Венедіктову.

Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідно до закону, директор ДГБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.