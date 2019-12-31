Порошенко: Трубу буде притягнуто до відповідальності за злочини на посаді глави ДБР



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П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко Фото: eurosolidarity

Порошенко «твердо переконаний, що пана Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за злочини, які він скоїв, перебуваючи на посаді»

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він вчинив під час перебування ня посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.

Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час інтерв’ю за підсумками 2019 року в ефірі телеканалу «Прямий», коментуючи кримінальні переслідування героїв АТО, волонтерів та активістів, які мають на меті дискредитацію патріотичного середовища в Україні.

«Повністю дискредитоване Державне бюро розслідувань злочинця Труби. Злочинця – тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчим», – зазначив Петро Порошенко, посилаючись на оприлюднені у ЗМІ записи із кабінету екс-директора ДБР Труби, які свідчать про прямі вказівки Офісу президента Зеленського щодо тих чи інших кримінальних проваджень.

«В тому числі і по підписанню Мінських угод. В тому числі і по Керченській протоці і по діям військових моряків. І тому числі і по націоналізації Приватбанку і багатьом-багатьом іншим питанням, які мають державну вагу», – нагадав Порошенко, зокрема, і про ті кримінальні провадження ДБР, які були інспіровані проти п’ятого президента України поплічником Януковича Андрієм Портновим.

«Я твердо переконаний, що пана Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він скоїв у 14-му році, які зараз відкрилися», – наголосив Порошенко.

Як повідомлялось, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Ірину Венедіктову.

Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідно до закону, директор ДГБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.