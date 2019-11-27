Прослушка таки була? Рябошапка натякнув на відставку Труби документ



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Руслан Рябошапка натякув на відстаку Романа Труби

Генпрокурор натякає, що директору ДБР «не довго лишилося»

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку.

Як повідомляє Financial Times, це може бути пов'язано з так званим «касетним скандалом», який нещодавно розгорівся в Україні.

За словами Рябошапки, незалежність нинішнього керівника ДБР була поставлена під сумнів після опублікованих аудіозаписів, на яких він отримував доручення від керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Сам директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав ці аудіозаписи фейком.

Також Труба не відповів на питання, чий голос чутно на оприлюднених аудіозаписах з його кабінету.

Експерт Олександр Леменов повідомив, що можливих варіантів авторства спецоперації зі встановлення прослуховуючих пристроїв у кабінеті Романа Труби є тільки два – Національна поліція або СБУ, оскільки тільки у них є відповідні обладнання та фахівці.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.