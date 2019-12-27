Ексглава ДБР Труба має понести кримінальну відповідальність – заява «Європейської солідарності»



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Ексочільник ДБР Роман Труба потрапив у скандал

У політсилі нагадали також, що президент не має права призначати керівництво ДБР

Партія «Європейська солідарність» вітає звільнення голови ДБР Романа Труби і вимагає від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження. Про це йдеться в заяві політсили.

«Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих «плівок Труби», записаних у кабінеті екскерівника Бюро. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію.

Покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на «плівках Труби», - йдеться в заяві.

Окрім того, заявили в «ЄС», саме звільнення Труби здійснено з порушеннями Конституції. Як відомо, згідно рішення Конституційного суду від 16.12.2019, президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку Суду чітко зазначено, що «підпорядкування НАБУ та ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів».

«Партія «Європейська солідарність» наголошує на неприпустимості порушення Конституції та закликає Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР привести законодавство, яке регулює його діяльність, у відповідність до Конституції», - наголосили в партії Порошенка.

Сьогодні, 27 грудня, президент Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. директора ДБР депутатку Венедіктову.

Як повідомлялось, Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідно до закону, директор ДГБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими.

Труба у свою чергу переконаний, що автоматичне звільнення керівництва ДБР після набуття чинності законом про перезапуск Держбюро є політичним рішенням, а не правовим. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Зміни до закону про ДБР підписані. З набранням чинності директор і заступники достроково припиняють повноваження. Це, звичайно, політична, а не правова норма», - написав він.

Проте Труба переконаний, що за рік роботи йому і його заступникам вдалося запустити новий правоохоронний орган.

Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.