За заявою Портнова ДБР відкрило ще одне провадження щодо Порошенка



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Держбюро розслідувань за заявою Портнова відкрило справу проти Порошенка через Мінські угоди

Державне бюро розслідувань повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом можливого здійснення державної зради п'ятим президентом України (2014-2019 рр.), лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

«Дійсно відкрито провадження за заявою за фактом можливого здійснення державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод», - повідомила у вівторок агентству «Інтерфакс-Україна» прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

При цьому ексзаступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся до ДБР щодо можливої держзради Порошенка під час підготовки та проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа «Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод».

Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР.

Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова.

Також Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

Слід також зазначити, що Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

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