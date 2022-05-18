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    Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)

    Над посольством США в Україні підняли американський прапор - Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)
    Над посольством США в Україні підняли американський прапор
    фото: «Бабель»

    Над будівлею дипломатичного представництва США у Києві підняли державний прапор цієї країни

    Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України. Про це повідомив у Twitter журналіст видання Foreign Policy Ідріс Алі.

    «США відновили роботу посольства в Києві у середу ввечері після тримісячного закриття через війну», – написав Алі.

    Пізніше Telegram-канал видання «Бабель» опублікував фотографії з церемонії підняття державного прапору Сполучених Штатів на території посольства в Києві.

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    Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)
    Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)

    Від сьогодні американське диппредставництво відновило повноцінну роботу в українській столиці.

    Нагадаємо, що частина працівників американського посольства залишила територію України ще 12 лютого, за два тижні до початку повномасштабної війни в Україні.

    Згодом усе посольство переїхало з Києва до Львова, а 22 лютого, за два дні до війни, адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

    Повернулися до Києва працівники посольства США разом із тимчасовою повіреною Крістіною Квін 8 травня.

    Теги: США війна посольство Україна
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    Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)