Посольство США в Україні відновило свою роботу (фото, відео)

Над посольством США в Україні підняли американський прапор

Над будівлею дипломатичного представництва США у Києві підняли державний прапор цієї країни

Посольство Сполучених Штатів знову відкрилося у столиці України. Про це повідомив у Twitter журналіст видання Foreign Policy Ідріс Алі.

«США відновили роботу посольства в Києві у середу ввечері після тримісячного закриття через війну», – написав Алі.

Пізніше Telegram-канал видання «Бабель» опублікував фотографії з церемонії підняття державного прапору Сполучених Штатів на території посольства в Києві.

Від сьогодні американське диппредставництво відновило повноцінну роботу в українській столиці.

Нагадаємо, що частина працівників американського посольства залишила територію України ще 12 лютого, за два тижні до початку повномасштабної війни в Україні.

Згодом усе посольство переїхало з Києва до Львова, а 22 лютого, за два дні до війни, адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

Повернулися до Києва працівники посольства США разом із тимчасовою повіреною Крістіною Квін 8 травня.