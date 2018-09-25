Волкер розповів Порошенку про нові санкції США проти Росії



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Попередня зустріч президента України Петра Порошенка і спеціального представника США Курта Волкера

Порошенко та Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення усіх українських заручників

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер розповів президентові України Петру Порошенку про посилення санкційного тиску проти Російської Федерації, зокрема введення до списку санкцій ще 12-х російських компаній.

Про це йшлося на зустрічі Порошенка і Волкера 25 вересня під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє прес-служба глави української держави.

«Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на його окупованій частині. Петро Порошенко та Курт Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення усіх українських заручників», – інформує сайт Порошенка.

Міністерство торгівлі США оголосило про запровадження санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів. Документ розміщений на сайті Федерального реєстру США, від 26 вересня 2018 року санкції набирають чинності.