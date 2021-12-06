  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Переговори Байдена і Путіна: Офіс Зеленського чекає на «прояснення»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    7 грудня відбудуться&nbsp;переговори Байдена і Путіна - Переговори Байдена і Путіна: Офіс Зеленського чекає на «прояснення»
    7 грудня відбудуться переговори Байдена і Путіна
    фото з відкритих джерел

    Головною темою розмови Байдена і Путіна стане Україна

    У президента України Володимира Зеленського від завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним очікують «прояснення глобальної картини». А також зниження агресивності із боку Москви. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

    За його словами, позиції американської та російської сторін перед цими переговорами досить прозорі.

    «Обидві сторони цілком ясно дали зрозуміти, з чим виходять на ці переговори. Але що конкретно може перейти з можливого в практичний вимір – можна буде сказати тільки за підсумками переговорів», – зазначив Подоляк.

    Він підкреслив, що це вже другі прямі переговори Байдена і Путіна. Відповідно, прийшов час провести аудит тих напрямків, які були окреслені на саміті в Женеві, – від стратегічної стабільності до способів вирішення конкретних конфліктів.

    «Українська сторона повністю поінформована про позицію президента США, було дуже активне контактування між нашими представниками та американською стороною на різних рівнях. У тому числі, зрозуміло, по лінії Офісу президента», – сказав він.

    Подоляк додав, що підсумкову оцінку переговорам даватимуть вже після них.

    «Зараз же можна відзначити той факт, що подібні контакти між лідерами США і Росії точно корисні для міжнародного співтовариства, адже вони роблять глобальну картину зрозумілішою і більш передбачуваною», – зазначив він.

    До слова, сенатори США дали поради Байдену перед розмовою з Путіним.

    Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

    У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

    Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

    Читайте також:

    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Джозеф Байден війна Путін Україна Офіс президента Михайло Подоляк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переговори Байдена і Путіна: Офіс Зеленського чекає на «прояснення»