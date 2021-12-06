Переговори Байдена і Путіна: Офіс Зеленського чекає на «прояснення»

Головною темою розмови Байдена і Путіна стане Україна

У президента України Володимира Зеленського від завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним очікують «прояснення глобальної картини». А також зниження агресивності із боку Москви. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

За його словами, позиції американської та російської сторін перед цими переговорами досить прозорі.

«Обидві сторони цілком ясно дали зрозуміти, з чим виходять на ці переговори. Але що конкретно може перейти з можливого в практичний вимір – можна буде сказати тільки за підсумками переговорів», – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що це вже другі прямі переговори Байдена і Путіна. Відповідно, прийшов час провести аудит тих напрямків, які були окреслені на саміті в Женеві, – від стратегічної стабільності до способів вирішення конкретних конфліктів.

«Українська сторона повністю поінформована про позицію президента США, було дуже активне контактування між нашими представниками та американською стороною на різних рівнях. У тому числі, зрозуміло, по лінії Офісу президента», – сказав він.

Подоляк додав, що підсумкову оцінку переговорам даватимуть вже після них.

«Зараз же можна відзначити той факт, що подібні контакти між лідерами США і Росії точно корисні для міжнародного співтовариства, адже вони роблять глобальну картину зрозумілішою і більш передбачуваною», – зазначив він.

До слова, сенатори США дали поради Байдену перед розмовою з Путіним.

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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