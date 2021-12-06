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    Думки вголос

    НАТО ніколи не дасть Путіну гарантій щодо України

    • Єгор Чернєв

      народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

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    Альянс буде розширюватися на Схід - НАТО ніколи не дасть Путіну гарантій щодо України
    Альянс буде розширюватися на Схід
    фото з відкритих джерел

    Росія не буде вирішувати, кому і куди вступати

    Перефразуючи «видатного» знавця законів термодинаміки Суркова, НАТО буде розширюватися на Схід не тому, що це добре і не тому, що це погано, а тому, що це фізика.

    Проти фізики не попреш, саме тому ані Україна, ані НАТО, не зможуть дати Путіну жодних гарантій того, що наша країна не вступить до Альянсу. Як би він не просив.

    Відповідно, після переговорів у Ризі голів МЗС країн-членів Альянсу і генсек НАТО Йєнс Столтенберг, і очільник МЗС України Дмитро Кулеба чітко заявили, що Росія не буде вирішувати, кому і куди вступати.

    А тому ентропію, а іншими словами хаос, який Кремль, за словами Суркова, хоче експортувати назовні, росіянам доведеться тримати у себе вдома.

    Інакше вони неодмінно зіткнуться з негентропією, тобто рухом до впорядкування та організації системи з іншого боку.

    І чия фізика в цьому разі переможе – Кремля чи цивілізованого світу, – думаю, всім зрозуміло.

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    Джерело: блог Єгора Чернєва

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    Теги: Росія США НАТО війна небезпека
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    НАТО ніколи не дасть Путіну гарантій щодо України