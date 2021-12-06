НАТО ніколи не дасть Путіну гарантій щодо України

Росія не буде вирішувати, кому і куди вступати

Перефразуючи «видатного» знавця законів термодинаміки Суркова, НАТО буде розширюватися на Схід не тому, що це добре і не тому, що це погано, а тому, що це фізика.

Проти фізики не попреш, саме тому ані Україна, ані НАТО, не зможуть дати Путіну жодних гарантій того, що наша країна не вступить до Альянсу. Як би він не просив.

Відповідно, після переговорів у Ризі голів МЗС країн-членів Альянсу і генсек НАТО Йєнс Столтенберг, і очільник МЗС України Дмитро Кулеба чітко заявили, що Росія не буде вирішувати, кому і куди вступати.

А тому ентропію, а іншими словами хаос, який Кремль, за словами Суркова, хоче експортувати назовні, росіянам доведеться тримати у себе вдома.

Інакше вони неодмінно зіткнуться з негентропією, тобто рухом до впорядкування та організації системи з іншого боку.

І чия фізика в цьому разі переможе – Кремля чи цивілізованого світу, – думаю, всім зрозуміло.

Читайте також:

Джерело: блог Єгора Чернєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.