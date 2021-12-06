«Потім буде пізно»: Резніков закликав Канаду, США і Британію направити військових до кордону з РФ

Резніков запропонував розмістити солдатів на позиціях поблизу лінії фронту

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію спільно і швидко надати військову підтримку Україні. Про це він розповів в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Мail.

За його словами, кроки щодо стримування вторгнення РФ необхідно робити зараз, тому що потім «буде занадто пізно».

Міністр розповів, що Україні потрібна »швидка відповідь» з боку союзників, яка допомогла б їй розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронного придушення.

Також він запропонував розмістити канадських, американських і британських солдатів на позиціях поблизу лінії фронту.

«У вас є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 інструкторів пошліть 500 інструкторів», – сказав він.

«Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові. Разом з хлопцями зі Сполученого Королівства, з хлопцями з США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США і прапор Великобританії. Те, що ви тут, було б також хорошим знаком для росіян», – запропонував міністр.

Також Резніков наголосив на необхідності введення нових економічних санкцій проти Путіна і його найближчого оточення.

Крім того Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій.

Також очільник Міноборони повідомив, що Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових.

На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння».

Читайте також: