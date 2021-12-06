ЗМІ: США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну

Багато союзників США «не були переконані в тому, що відбуваються серйозні речі»

Розвіддані США «допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін»

Деякі країни Єворосоюзу спочатку з недовірою поставилися до попереджень США щодо підготовки Росією вторгнення в Україну, проте Вашингтону вдалося їх переконати після надання розвідувальної інформації. Про це повідомляє Financial Times.

Одне із джерел видання розповіло, що багато союзників США «не були переконані в тому, що відбуваються серйозні речі».

Газета зазначає, що розвіддані США «допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін», у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська до України.

Розповсюдження інформації почалося на початку листопада, до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де переважно обговорювали Україну.

У статті йдеться, що дані розвідки допомогли переключити розмову з того, чи попередження США було правильним, на те, як краще стримати агресію Росії.

До слова, сенатори США дали поради Байдену перед розмовою з Путіним.

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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