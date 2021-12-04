Стала відома дата переговорів Байдена і Путіна

Переговори двох президентів можуть відбутися 7 грудня

Представники сторін тривалий час узгоджували дату і час віртуальної зустрічі двох президентів

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін проведуть телефонні переговори увечері 7 грудня. Розмова буде проходити по захищеній лінії. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка», – повідомив Пєсков агентству «РІА Новини».

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що чиновники адміністрації «залучені до можливості» розмови Байдена і Путіна.

«Це, безумовно, була б нагода обговорити нашу серйозну стурбованість войовничою риторикою, військовим нарощуванням, яке ми бачимо на кордоні України», – сказала Псакі про потенційний дзвінок Байдена і Путіна, повідомляє агенція AP.

Водночас агенство Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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