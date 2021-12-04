Ердоган може організувати переговори Зеленського з Путіним – ЗМІ

Президент Туреччини може стати посередником у переговорах президентів України та Росії

Представник президента Туреччини заявив, що Ердоган може знизити напругу у відносинах Зеленського і Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У турецького лідера відзначили, що у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і з Москвою. Про це заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє агенство Anadolu.

«Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості», – сказав Калин в інтерв'ю виданню.

За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і з Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.

«Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією», – додав представник Ердогана.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин. Під час розмови вони згадали про Україну.

Телефонна розмова лідерів Туреччини та Росії відбулася у п'ятницю, 3 грудня.

Як відомо, російська влада вважає, що Туреччина не може виступати посередником між Україною та Росією щодо питання Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Росії Сергій Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Раніше президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією.