США вже долучились до нормандського формату – Арестович

Вашингтон став активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що США фактично долучилися до нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, це вдалося завдяки візиту Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це інформує «Радіо Свобода».

За словами Арестовича, США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні. Радник очільника Офісу президента вважає, що цього вдалося досягти завдяки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, а згодом і роботи Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

На запитання про можливість долучення США у певний спосіб до нормандського формату, Арестович заявив, що країна фактично вже долучилася до нього.

«Де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують», – наголосив посадовець.

Він додав, що навіть офіційні особи Росії обмовляються, що не проти участі США.

Як відомо, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

Також стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Раніше Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США.

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