США вже долучились до нормандського формату – Арестович
Вашингтон став активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що США фактично долучилися до нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, це вдалося завдяки візиту Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це інформує «Радіо Свобода».
За словами Арестовича, США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні. Радник очільника Офісу президента вважає, що цього вдалося досягти завдяки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, а згодом і роботи Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.
На запитання про можливість долучення США у певний спосіб до нормандського формату, Арестович заявив, що країна фактично вже долучилася до нього.
«Де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують», – наголосив посадовець.
Він додав, що навіть офіційні особи Росії обмовляються, що не проти участі США.
Як відомо, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».
Також стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».
Раніше Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США.