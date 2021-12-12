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    США вже долучились до нормандського формату – Арестович

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    Олексій Арестович висловився щодо участі США у переговорах із РФ - США вже долучились до нормандського формату – Арестович
    Олексій Арестович висловився щодо участі США у переговорах із РФ
    фото з відкритих джерел

    Вашингтон став активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні

    Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що США фактично долучилися до нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, це вдалося завдяки візиту Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це інформує «Радіо Свобода».

    За словами Арестовича, США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні. Радник очільника Офісу президента вважає, що цього вдалося досягти завдяки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, а згодом і роботи Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

    На запитання про можливість долучення США у певний спосіб до нормандського формату, Арестович заявив, що країна фактично вже долучилася до нього.

    «Де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують», – наголосив посадовець.

    Він додав, що навіть офіційні особи Росії обмовляються, що не проти участі США.

    Як відомо, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    Також стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління.

    Нагадаємо, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

    Раніше Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США.

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    Теги: Нормандський формат США Вашингтон радник Олексій Арестович
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    США вже долучились до нормандського формату – Арестович