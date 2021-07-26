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    Президент Зеленський затвердив положення про радника глави держави

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    Один з радників Зеленського,&nbsp;Юрій Костюк, писав сценарії до серіалів та фільмів студії &laquo;Квартал 95&raquo; - Президент Зеленський затвердив положення про радника глави держави
    Один з радників Зеленського, Юрій Костюк, писав сценарії до серіалів та фільмів студії «Квартал 95»
    Фото: з відкритих джерел

    За документом «робота радника спрямовується президентом». Координує його діяльність – керівник Офісу президента

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, затвердив положення про радника президента України, яким визначаються його основні завдання та обов'язки. Про це йдеться у відповідному указі №309/2021, розміщеного на сайті глави держави.

    «Затвердити положення про радника президента України. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 12 листопада 2014 року №870 «Про радника президента України», – йдеться у документі і додається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

    За документом «робота радника спрямовується президентом». Координує його діяльність – керівник Офісу президента.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Єрмак – друга людина після президента «в окремих напрямках».

    Також додамо, президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та призначив його своїм радником.

    До відома, 9 липня 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Никифорова речником президента.

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    Теги: Володимир Зеленський президент робота радник Олексій Арестович указ
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    Президент Зеленський затвердив положення про радника глави держави