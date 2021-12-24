«Хотіли рівності? Тримайте»: Арестович пояснив, навіщо жінкам іти у військкомат

Арестович зазначив, що жінки зможуть замінити чоловіків на тилових посадах

Спікер української делегації у ТКГ та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував наказ Міноборони про військовий облік жінок. Він пояснив, навіщо українки повинні ставати на військовий облік. Про це Олексій Арестович розповів в ефірі Politeka.

Олексій Арестович на питання про те, хто додумався зобов'язати жінок ставати на військовий облік відповів, що це гендерна рівність.

«Ну гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, добилися нарешті: одні й ті ж вимоги до чоловіків та жінок», – відповів спікер ТКГ.

При цьому він додав, що жінки зможуть замінити чоловіків на тилових спеціальностях, наприклад, діловодство, бухгалтерія тощо.

«У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей повинні зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів... та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів, і так далі. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди закликати? Так це дві бойових бригади за чисельністю. Ну, так може бути все-таки жінок закликати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукувалина машинці, поки мужики будуть на фронті битися», – заявив Арестович.

Водночас спікер ТКГ нагадав, що становлення на військовий облік не означає, що жінок призиватимуть на службу.

Олексій Арестович вважає, що такі плани Міністерства оборони пов'язані з підготовкою країни до можливого запровадження воєнного стану. Він зауважив, що нині ніхто не буде призивати жінок до армії.

«Наскільки я розумію, це виконання президентського указу ще 2020 року. Насправді в цьому великого лиха немає – це нормальна практика. Зрозуміло, що жінок зараз ніхто не призиватиме. Це плани підготовки держави до тотальної оборони в разі запровадження повномасштабного військового або надзвичайного стану. Вони завжди є і плануються в будь-якій державі», – пояснив він.

Арестович додав, що за указом жінки на облік мають ставати вже зараз, а у разі мобілізації і запровадженні воєнного стану їх можуть призвати до армії.

«Маються на увазі жінки, які здобули освіту та працюють за вказаними спеціальностями. Всі лікарі в Україні, наприклад, і так є військовозобов'язаними – і чоловіки, і жінки. Наразі список розширили ще на деякі категорії професій, які можуть знадобитися в разі запровадження воєнного стану. Так, чоловіки з автоматами біжать уперед, а жінки забезпечують нормальну роботу тилу», – розповів він.

Однак Арестович зауважив, що у разі мобілізації деякі професії деформуватимуться. Наприклад, звичайний журналіст за умов мобілізації стане військовим кореспондентом. Проте остаточно це питання будуть вирішувати Кабмін і Міноборони.

«У нас гендерна рівність, із чим жінок можна привітати. Треба розуміти, що постановці на військовий облік підлягають спеціальності, які у разі розгортання повноцінної мобілізації можуть бути корисними. Наприклад, діловодство. Журналісти теж, бо під час війни вони завжди стають військовими журналістами. У якій формі і як це пройде – вирішуватиме Кабмін і Міноборони, тут я оцінки давати не буду», – сказав спікер української делегації в ТКГ.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.