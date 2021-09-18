Арестович запропонував ще один варіант перейменування України

Арестович каже, що люди дякують йому за ініціативу перейменування України, проти лише політики

Радник глави Офісу президента вважає, що Україну треба міряти землями

Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович запропонував ще одну назву для України.

В інтерв'ю каналу Politeka Арестович повідомив, що нашу державу можна перейменувати в «Сполучені Землі України».

«Сполучені Землі України можна було б назвати. Там широкий насправді простір. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію та Німеччину. Вони міряють землями. У нас теж треба землями міряти», – заявив радник Єрмака.

Арестович вважає, що в Україні «багато географічно відокремлених районів, які мають свою мікрокультуру, маленькі субетноси, звичаї та історію».

Крім того, Арестович зазначив, що після його минулої пропозиції про перейменування країни до нього щодня підходять на вулиці люди, які дякують йому за ініціативу.

Водночас ідею перейменування України на Русь-Україну негативно сприйняли в основному чиновники та політики.

Нагадаємо, на днях радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Пізніше він розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни в Русь-Україну. Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю.

Також Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ, датованому у 2017 році.