Росія вимагає визнати «Спутник V» для відкриття КПВВ на Донбасі – Арестович

Російська сторона в ТКГ прагне домогтися визнання «документів», які видають окупанти про щеплення в ОРДЛО

Для відкриття КПВВ на лінії зіткнення Росія вимагає, щоб Україна визнала вакцину «Супутник V» та «довідки» про імунізацію цим препаратом. Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі, представник Офісу президента Олексій Арестович, інформує телеканал «Дом».

Арестович нагадав, що на останньому цьогорічному засіданні ТКГ 22 грудня не вдалося домовитися про відкриття всіх КПВВ.

«Закриті вони (КПВВ – ред.) через те, що можливі результати переговорів зводять до суб'єктивізації так званих «ЛНР» та «ДНР». Їхнє завдання вивести Росію за межі конфлікту, удати, що РФ – посередник, а в нас внутрішній громадянський конфлікт. Звичайно, ми на це не підемо», – сказав радник Банкової.

За його словами, наразі російська сторона у ТКГ вимагає визнати вакцину «Супутник V» і «документи», які видають окупанти про щеплення в ОРДЛО.

«Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину «Супутник V» у документах, визнати документи з печатками так званих «ДНР» та «ЛНР». Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо», – підсумував Арестович.

Нагадаємо, Росія назвала умову відкриття усіх пунктів пропуску на Донбасі.

Також повідомлялося, що окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята.

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