Арестович розповів, з чого РФ починатиме наступ на Україну

«Якщо б я на місці путінських стратегів зібрався нападати, я би робив це без будь-яких провокацій»

У разі, якщо РФ дійсно наважиться на повномасштабне військове вторгнення в Україну, воно навряд почнеться з провокацій. Таку думку під час прямого включення в етер телепрограми «Діалог з країною» на каналі Live висловив воєнний експерт, радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

«Якщо б я на місці путінських стратегів зібрався нападати, я би робив це без будь-яких провокацій. Тому, що одразу за провокацією стане зрозуміло, що напад вже готовий, і це означає привести збройні сили противника, тобто Збройні сили України для них, у стан бойової готовності. А навіщо все це? Вони мають досягти оперативної раптовості, хоча б тактичної раптовості, щоб привести нас в стан, коли ми не вгадаємо ні час ні місце нападу», – вважає радник керівника Офісу президента.

На думку Арестовича, з цієї точки зору, нещодавня заява очільника Міноборони Росії про підготовку України до активних бойових дій та до використання хімічної зброї, скоріше працює на створення інформаційних підстав та певного напруження, щоб у подальшому виправдати можливий напад на Україну в очах російського споживача.

Нагадаємо, 21 грудня під час засідання колегії Міноборони РФ очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу заявив, що росіянами нібито встановлена присутність у населених пунктах Авдіївка та Приазовське 120 співробітників американських приватних військових компаній, які нібито обладнують вогневі позиції та готують українські сили до ведення активних бойових дій.

Також Шойгу розповів про доправлення Україною на Донбас «невстановленої хімічної речовини» для здійснення провокацій та «збільшення українськими військовими кількості обстрілів».

Пізніше на заяву Шойгу відреагував МЗС України.

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