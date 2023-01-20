Головна Країна Політика
search button user button menu button

Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу

Ірина Глотова
glavcom.ua
Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
У Туреччині ПВК Ердогана звинуватили у репресіях
internethaber.com

Особисту армію Ердогана  – вважають винною у переслідуваннях  представників національно-республіканської партії

Представники національно-республіканської партії (НРП) Туреччини одержують погрози від представників турецької приватної військової компанії (ПВК) SADAT. Про це пише турецька газета Сumhuriyet.

Видання пише, що під час інтерв'ю з лідером НРП Кемалем Киличдароглу в ефірі турецького телеканалу TV100 раптово перервалося трансляцією реклами ПВК, яку також називають «особистою армією» президента Туреччини Ердогана. Киличдароглу назвав це черговою загрозою з боку правлячої партії, на яку ще у червні 2022 року подав до суду. Зазначається, що у SADAT звинувачення відкинули.

«Напіввоєнна організація SADAT створена в рамках турецьких законів з метою скоєння злочинів, вона є злочинною структурою», – цитує слова видання заступника голови НРП Бюлента Тезджана. За словами політика, ПВК, заручившись підтримкою Ердогана, займається торгівлею зброї, а також підготовкою терористів.

За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, SADAT –  компанія, створена в 2012 році, яка займається діяльністю у військовій сфері та працює «в колишніх колоніальних державах». Про це турецький лідер розповів у травні 2022 року, спростувавши заяви опозиції про нібито наявні у нього зв'язки з компанією і надання переваг її керівництву.

Нагадаємо, Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Читайте також: 

Теги: погрози Анкара політика партії Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі
Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
Зеленський назвав головну зброю Росії
Зеленський назвав головну зброю Росії
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
Головне за ніч: військова допомога від США та обнадійлива заява міноборони Німеччини
Головне за ніч: військова допомога від США та обнадійлива заява міноборони Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
22K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
20K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
15K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
14K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту