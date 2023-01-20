Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
Особисту армію Ердогана – вважають винною у переслідуваннях представників національно-республіканської партії
Представники національно-республіканської партії (НРП) Туреччини одержують погрози від представників турецької приватної військової компанії (ПВК) SADAT. Про це пише турецька газета Сumhuriyet.
Видання пише, що під час інтерв'ю з лідером НРП Кемалем Киличдароглу в ефірі турецького телеканалу TV100 раптово перервалося трансляцією реклами ПВК, яку також називають «особистою армією» президента Туреччини Ердогана. Киличдароглу назвав це черговою загрозою з боку правлячої партії, на яку ще у червні 2022 року подав до суду. Зазначається, що у SADAT звинувачення відкинули.
«Напіввоєнна організація SADAT створена в рамках турецьких законів з метою скоєння злочинів, вона є злочинною структурою», – цитує слова видання заступника голови НРП Бюлента Тезджана. За словами політика, ПВК, заручившись підтримкою Ердогана, займається торгівлею зброї, а також підготовкою терористів.
За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, SADAT – компанія, створена в 2012 році, яка займається діяльністю у військовій сфері та працює «в колишніх колоніальних державах». Про це турецький лідер розповів у травні 2022 року, спростувавши заяви опозиції про нібито наявні у нього зв'язки з компанією і надання переваг її керівництву.
Нагадаємо, Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.
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