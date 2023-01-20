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Конфлікт між Грецією і Туреччиною: Міцотакіс розповів, чи готові Афіни до війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Конфлікт між Грецією і Туреччиною: Міцотакіс розповів, чи готові Афіни до війни
Греція і Туреччина не можуть поділити морські кордони
фото з відкритих джерел

Країни спробують вирішити конфлікт дипломатичним шляхом

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що суперечку з Туреччиною вони планують вирішити дипломатично. Про це повідомляє Ekathimerini.

Сьогодні, 19 січня, під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Міцотакіс заявив, що Греція не буде воювати з Туреччиною.

«Ми повинні бути в змозі сісти з Туреччиною як розумні дорослі люди та вирішити нашу головну розбіжність, яка полягає в делімітації морських зон в Егейському морі і східному Середземномор'ї», – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Зокрема, Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив Греції, що турецькі ракети можуть досягти Афін.

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Теги: Туреччина війна Греція конфлікт

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