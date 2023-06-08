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Атрошенка звільнено з посади мера Чернігова: що не так із його трудовою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атрошенка звільнено з посади мера Чернігова: що не так із його трудовою
Юристи запевняють, що запис про звільнення Владислава Атрошенка зроблено не в трудовій, а на ксерокопії з трудової книжки
фото з відкритих джерел

Користувачі мережі помітили деталь, яка дає підстави припускати, що документ, опублікований Атрошенком, не є справжнім

6 червня міського голову Чернігова Владислава Атрошенка звільнили з посади. Про це йдеться у записі в трудовій книжці Атрошенка, який він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

«Дорогі чернігівці, сьогодні всіх об’єднує і для всіх нас найважливіше – перемога України над РФ. Тому я утримувався від жодних коментарів після свого відсторонення від посади Чернігівського міського голови за унікальним по своїй суті рішенням Яворівського районного суду … Чому утримувався і утримуюсь? Тому, що всім і так все зрозуміло, а об’єктивні пояснення можуть зашкодити Україні, яка з простягнутою рукою звертається до усього цивілізованого світу за зброєю і грошима, аргументуючи, що вона бореться за цінності, які сповідує цей самий цивілізованого світ… А прийде час – ми разом з вами повернемся до цього і багатьох інших питань», – написав Атрошенко.

Пост Владислава Атрошенка
Пост Владислава Атрошенка
скріншот

На фотографії трудової книжки, яку прикріпив Атрошенко, чітко помітний запис – «Звільнений з посади Чернігівського міського голови на виконання постанови Яворівського районного суду Львівської області від 07.12.2022 та постанови Львівського апеляційного суду від 01.02.2023».

Владислав Атрошенко показав запис про звільнення з трудової книжки
Владислав Атрошенко показав запис про звільнення з трудової книжки
фото: Владислав Атрошенко

Біля цього запису також надпис – секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Також стоїть офіційна печать міськради. Але юристи помітили цікаву деталь – відсутність підпису.

Українці помітили цікаву деталь в трудовій книжці Атрошенка
Українці помітили цікаву деталь в трудовій книжці Атрошенка
скріншот

Окрім того, юристи запевняють, що даний запис зроблено не в трудовій, а на ксерокопії з трудової. Що дає підстави припускати – даний документ не є справжнім.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду колишнього міського голову Владислава Атрошенка визнано винним, накладено штраф та позбавлено права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування на рік.

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Теги: Чернігів Владислав Атрошенко

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