Культурні памʼятки Чернігова визнають всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО: перелік
У фокусі уваги міжнародної організації – комплексне відновлення області
Чернігівську область відновлюватимуть спільно з ЮНЕСКО, а її культурний ландшафт здобуде статус всесвітньої спадщини. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що в Чернігові відбулася зустріч українських посадовців з головою Бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Бардескі. У фокусі уваги – комплексне відновлення області та співпраця з експертами ЮНЕСКО.
До номінації «Культурний ландшафт м. Чернігів» планують внести об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»:
- комплекс історичного центру, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу),
- Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря, курган «Чорна могила»,
- Болдину гору з курганним могильником X століття та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.
Загалом в Україні програми комплексного відновлення громад активно розробляють уже в 10 областях, ще в п’яти лише починають цей процес.
До слова, до списку світової спадщини ЮНЕСКО планують включити історичний центр Чернігова.
Коментарі — 0