Культурні памʼятки Чернігова визнають всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО: перелік

У фокусі уваги міжнародної організації – комплексне відновлення області

Чернігівську область відновлюватимуть спільно з ЮНЕСКО, а її культурний ландшафт здобуде статус всесвітньої спадщини. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Зазначається, що в Чернігові відбулася зустріч українських посадовців з головою Бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Бардескі. У фокусі уваги – комплексне відновлення області та співпраця з експертами ЮНЕСКО.

До номінації «Культурний ландшафт м. Чернігів» планують внести об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»:

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комплекс історичного центру, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу),

Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря, курган «Чорна могила»,

Болдину гору з курганним могильником X століття та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Загалом в Україні програми комплексного відновлення громад активно розробляють уже в 10 областях, ще в п’яти лише починають цей процес.

До слова, до списку світової спадщини ЮНЕСКО планують включити історичний центр Чернігова.