У бою загинув письменник Ігор Мисяк

У 2022 році Мисяк видав дебютний роман «Завод», присвячений загиблому побратиму

На фронті під час бою загинув український письменник, автор роману «Завод» Ігор Мисяк (позивний «Поет»). Про це повідомив Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

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«Захищаючи Україну, загинув письменник, автор роману «Завод» Ігор Мисяк», – йдеться у повідомленні.

Письменник народився на Львівщині 16 червня 1993 року. Навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету. Брав активну участь у Революції Гідності, проживав у Києві. У 2014-2015 рр. проходив службу в полку «Азов», санітаром на «швидкій» і бійцем-рятувальником. На початку березня 2022 року приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Згодом опинився в лавах окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, де прослужив останні пів року. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.

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У 2022 році видав дебютний роман «Завод», присвячений загиблому побратиму.

Ігор Мисяк був поетом та прозаїком, лауреатом конкурсу «Хортиць дзвони 2018», фестивалю «Ірпінський Парнас 2018», конкурсу «Житомир ТЕМ 2019» та фестивалю «Ан Т-Р-Акт 2020». Його твори публікувалися в журналах «Літературний Чернігів», «Дзвін», антології «Молоді голоси» та кількох альманахах.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув художник Володимир Чорний. Також у боях на Луганщині загинув письменник Юрій Руф.