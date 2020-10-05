«Багато наговорив» : у Тристоронній контактній групі пояснили звільнення Фокіна



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30 вересня президент підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі

Звільнення Вітольда Фокіна не вплине на діяльність переговорної групи, запевняють у ТКГ

Вітольд Фокін, який раніше був заступником голови української делегації на переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ), порушив домовленість і зробив безліч приватних заяв.

Таку думку висловив нардеп зі «Слуги народу», представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ Андрій Костін в ефірі каналу «Україна 24».

«У нас була попередня домовленість на рівні делегації, що ті чи інші питання все-таки повинні бути узгоджені, щоб суспільство сприймало якесь висловлювання кого-небудь з членів делегації як позицію делегації. Фокін багато наговорив всього особисто від себе, те висловлювання (на засіданні парламентського комітету, – ред.)) також було його особистою позицією. Але ми вже чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної», – сказав Костін.

Також він висловив переконання, що звільнення Фокіна не вплине на діяльність переговорної групи.

«Думаю, що цього не буде, тому що російська делегація розуміє, що питання формування української делегації - це суверенне право України і президента Зеленського. В принципі історично у нас був глава делегації, був один перший заступник – зараз це Олексій Резніков, і ще один заступник – зараз це мій колега Олександр Мережко. Фокіна додали, як ще одного першого заступника, зараз його немає у складі делегації – не думаю, що це якимось чином відіб'ється на переговорах», – додав депутат.

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.