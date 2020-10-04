Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи



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Рішення про запрошення Вітольда Фокіна в контактну групу було колективним, запевняє голова Офісу президента України

Очільник Офісу президента зазначив, що якби Фокін робив провокативні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про призначення експрем'єра Вітольда Фокіна першим заступником голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) ухвалювалося колективно.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю каналу «Україна 24».

За його словами, рішення щодо запрошення колишнього прем'єра України Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи ухвалювалося з огляду на його політичний досвід.

«Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром в СРСР», – сказав Єрмак.

Він зазначив, що якби Фокін робив провокативні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.

«Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ – це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Відповідно, ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов'язань для держави Україна... Але сталася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийняте рішення – виключити Фокіна з ТКГ», – зазначив Єрмак.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.