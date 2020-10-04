Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи
Очільник Офісу президента зазначив, що якби Фокін робив провокативні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про призначення експрем'єра Вітольда Фокіна першим заступником голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) ухвалювалося колективно.
Про це Єрмак сказав в інтерв'ю каналу «Україна 24».
За його словами, рішення щодо запрошення колишнього прем'єра України Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи ухвалювалося з огляду на його політичний досвід.
«Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром в СРСР», – сказав Єрмак.
Він зазначив, що якби Фокін робив провокативні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.
«Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ – це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Відповідно, ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов'язань для держави Україна... Але сталася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийняте рішення – виключити Фокіна з ТКГ», – зазначив Єрмак.
Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.
Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.
Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».
Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.
Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.