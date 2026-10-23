Багаторічний заступник Басалаєвої перебрався у Податкову службу

Кабмін звільнив Олександра Шкуропата з Держаудитслужби та призначив у Державну податкову службу

Урядовими розпорядженнями від 21 жовтня 2026 року № 1109-р та № 1110-р Олександра Шкуропата звільнено з посади заступника Голови Державної аудиторської служби України та призначено заступником Голови Державної податкової служби України. Про це пише «Главком».

На новій посаді Шкуропат працюватиме з дати початку фактичного виконання обов'язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше ніж до 8 серпня 2027 року.

Що відомо про Олександра Шкуропата?

Олександр Шкуропат народився 8 серпня 1962 року в селищі Миколаївка Дніпропетровської області. Має вищу освіту за спеціальностями «Економічна кібернетика» та «Державне управління», є кандидатом економічних наук, а також державним службовцем 1 рангу та державним контролером І рангу.

Трудову діяльність розпочав у 1984 році інженером-програмістом на Дніпровському машинобудівному заводі, а з 1994 року перебуває на державній службі, де пройшов шлях від головного контролера-ревізора в Дніпропетровській області до першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України. З липня 2018 року він обіймав посаду заступника Голови Державної аудиторської служби України.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів звільнив трьох заступників голови Державної податкової служби України – Теодозію Чернецьку, Андрія Троцка та Сергія Лисеюка. Також уряд призначив нового заступника керівника відомства Вашеку Галину Володимирівну. Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті Кабінету міністрів