Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнено всіх заступників голови Податкової служби

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Звільнено всіх заступників голови Податкової служби
Також уряд призначив нового заступника керівника відомства
фото: Державна податкова служба

Уряд ухвалив три рішення про звільнення посадовців за угодою сторін

Кабінет міністрів звільнив трьох заступників голови Державної податкової служби України – Теодозію Чернецьку, Андрія Троцка та Сергія Лисеюка. Також уряд призначив нового заступника керівника відомства Вашеку Галину Володимирівну. Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, пише «Главком».

Трьох посадовців звільнили за угодою сторін

Згідно з урядовими документами, Чернецьку Теодозію Юріївну звільнено з посади заступника голови ДПС за угодою сторін. Таке саме рішення ухвалено щодо Андрія Троцка та Сергія Лисеюка.

Керівництво ДПС
Керівництво ДПС
фото: Державна податкова служба

Підставою для звільнення в усіх трьох випадках зазначено пункт 3 частини першої статті 83 закону України «Про державну службу».

Хто став новим заступником голови ДПС

Окремим розпорядженням Кабмін призначив Вашеку Галину Володимирівну заступником голови Державної податкової служби України.

Звільнено всіх заступників голови Податкової служби фото 1
скриншот розпорядження

Кабінет міністрів погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта». Серед них – четверо незалежних членів і один представник держави.

Читайте також:

Теги: Кабмін кадрові зміни Державна податкова служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд розблокував бюджетні виплати, але громади досі чекають на частину коштів
Уряд відновив бюджетні виплати після кризи: кому перераховано перші мільярди
20 жовтня, 08:45
Корецький розповів про особливості взаємодії з президентом під час воєнного стану
Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь
19 жовтня, 14:57
Серед ініціатив Чепурного – розроблення обласної стратегії контролю над тютюном
Кабмін призначив нового головного санлікаря України
16 жовтня, 10:58
Сили оборони, за словами авторки допису, – єдиний гарант безпеки, дієвих санкцій проти Росії та виживання України
Уряд змінює правила бронювання. Депутатка звернулась до барберів, кур'єрів та інших фахівців з «бронею»
16 жовтня, 04:07
За словами Корецького, студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців
Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти: що зміниться
5 жовтня, 13:26
Поділ майна після розлучення не завжди означає необхідність сплачувати податки
Майно після розлучення: коли податки платити не потрібно
3 жовтня, 11:00
До призначення Хоперія відповідала за протидію інформаційним загрозам національній безпеці
Анаїт Хоперія очолила Центр протидії дезінформації: що про неї відомо
1 жовтня, 20:56
Іван Вигівський має чотирьох штатних радників, призначених ще його попередником
Оприлюднено список радників нового глави МВС
27 вересня, 09:40
Нові правила стосуватимуться окремих категорій побутових споживачів
Тариф на світло зменшиться вдвічі: хто платитиме менше у жовтні
23 вересня, 04:45

Політика

Звільнено всіх заступників голови Податкової служби
Звільнено всіх заступників голови Податкової служби
В Україні зʼявилася політична партія «Штучного інтелекту»
В Україні зʼявилася політична партія «Штучного інтелекту»
Дві години споживання. Власюк оцінив значення російського дизеля для США
Дві години споживання. Власюк оцінив значення російського дизеля для США
Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир
Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир
Зеленський розповів, коли Україна планує випробувати нову антибалістичну систему
Зеленський розповів, коли Україна планує випробувати нову антибалістичну систему
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
131K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
92K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua