Звільнено всіх заступників голови Податкової служби

Уряд ухвалив три рішення про звільнення посадовців за угодою сторін

Кабінет міністрів звільнив трьох заступників голови Державної податкової служби України – Теодозію Чернецьку, Андрія Троцка та Сергія Лисеюка. Також уряд призначив нового заступника керівника відомства Вашеку Галину Володимирівну. Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, пише «Главком».

Трьох посадовців звільнили за угодою сторін

Згідно з урядовими документами, Чернецьку Теодозію Юріївну звільнено з посади заступника голови ДПС за угодою сторін. Таке саме рішення ухвалено щодо Андрія Троцка та Сергія Лисеюка.

Керівництво ДПС фото: Державна податкова служба

Підставою для звільнення в усіх трьох випадках зазначено пункт 3 частини першої статті 83 закону України «Про державну службу».

Хто став новим заступником голови ДПС

Окремим розпорядженням Кабмін призначив Вашеку Галину Володимирівну заступником голови Державної податкової служби України.

скриншот розпорядження

Кабінет міністрів погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта». Серед них – четверо незалежних членів і один представник держави.